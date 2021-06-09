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Власти Москвы порекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за ветра 9 июня

Ожидаются порывы ветра до 17 м/с

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Дождь, гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве в среду. В связи с этим ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 9 июня ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сказали в пресс-службе. В ведомстве призвали рестораторам и владельцам кафе укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о дождях и усилении ветра в среду. По прогнозам синоптиков Росгидромета, c 13:30 мск с сохранением до конца дня 9 июня в Москве ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с.

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