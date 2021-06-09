Власти Москвы считают, что ужесточение правил для грузовиков вдвое сократит число аварий

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ограничение на передвижение грузовиков массой от 3,5 т в пределах МКАД должно положительно сказаться на снижении аварийности в городе. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Только с начала года в городе произошло 959 аварий с грузовиками. Этих аварий можно избежать, если в городе будет меньше грузового транспорта. По нашим данным, если ограничить движение грузовиков больше 3,5 тонн, число аварий сократится уже в два раза", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что в среднем за сутки в Москве количество транзитных грузовиков достигает 49 тыс. Порядка 51% из них - от 3,5 тонн до 12 тонн, около 27% - свыше 12 тонн.

Ранее ввод ограничений на передвижение грузовиков массой от 3,5 тонн в пределах МКАД, фиксированные маршруты и разделение пропусков для доставки грузов на дневные и ночные был перенесен с 5 мая на 15 июня, в среду его перенесли еще раз - на 1 июля.

В соответствии с новыми правилами, транзитные грузовики массой более 3,5 тонн не смогут передвигаться по МКАД. Большегрузы смогут двигаться транзитом только по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), трассам А-107 и А-108.