Московская техническая школа заработает на базе образовательных организаций столицы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московская техническая школа (МТШ), которая объединит потребности промышленных предприятий столицы, сотрудников производств, а также учащихся, получающих технические специальности, откроется на базе образовательных и научных организаций столицы. Это позволит создать центры технологических и производственных компетенций, сообщил журналистам руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Благодаря Московской технической школе предприятиям станет легче обучить своих сотрудников в соответствии с современными требованиями, а специалисты смогут повысить свою квалификацию и пройти практику на самом современном оборудовании. В год планируется готовить более 150 инженеров. Ожидается, что производительность сотрудников, прошедших обучение в МТШ, повысится более чем на 20%", - сказал он.

Платформа будет расположена на инвестиционном портале столицы investmoscow.ru. В первом квартале 2022 года планируется создание центров компетенций по направлениям "Робототехника и сенсорика", "Искусственный интеллект в промышленности", "Аддитивные технологии", "Цифровые двойники", "Новые производственные технологии", "Беспилотный транспорт".

Согласно информации на сайте проекта, Московская техническая школа (МТШ) призвана обеспечить продуктивное взаимодействие образовательных и промышленных организаций по вопросам подготовки и переподготовки кадров в центрах технологических и производственных компетенций (ЦТПК).

Проект позволит сформировать консолидированную потребность предприятий в новых кадрах и совместно с профильными образовательными организациями разработать новые программы, максимально отвечающие запросам промышленности города, тем самым содействовать российским компаниям в преодолении технологических барьеров, создании конкурентоспособных продуктов и услуг для российского и мирового рынка.