В Москве пройдет благотворительный "Бал медиков"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Благотворительный российский "Бал медиков" пройдет 20 июня в зале атриума Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Финансовую помощь с мероприятия направят медикам, пострадавшим в ходе борьбы с коронавирусом, сообщили ТАСС в среду организаторы мероприятия.

"20 июня в России отмечается традиционный профессиональный праздник работников сферы здравоохранения - День медика. Именно в этот день пройдет российский "Бал медиков", посвященный врачам, медперсоналу и волонтерам, принявшим участие в борьбе с коронавирусной пандемией. Он станет отличным праздником для всех работников системы здравоохранения, подчеркивая уважение и признательность общества ко всем, кто был занят обеспечением здоровья людей в период драматичной и тяжелой борьбы с ковидом. Бал будет благотворительным, финансовую помощь направят медикам, пострадавшим в ходе борьбы с коронавирусом", - рассказал собеседник агентства.

По словам организаторов, бал пройдет в зале атриума Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).

"Более 400 гостей - врачей, деятелей медицинской науки, фармацевтов, владельцев, руководителей клиник и аптечных сетей, работников сферы здравоохранения - соберутся, чтобы насладиться музыкой и оперным пением, великолепной танцевальной программой в сопровождении симфонического и джазового оркестров, а также пообщаться, завести новые знакомства в изысканной и дружеской атмосфере настоящего классического бала", - говорят организаторы.

По традиции его откроют дебютанты - юноши и девушки, студенты медицинских вузов. В концертной программе бала будут заняты звезды оперы и балета: прима-балерина МАМТ, заслуженная артистка России Наталья Сомова и премьер балета МАМТ, народный артист России Георги Смилевски, а также солист оперной труппы театра, тенор Владимир Дмитрук и солистка Большого театра, народная артистка Азербайджана, сопрано Динара Алиева.

"Насыщенная и разнообразная танцевальная программа начнется с симфоническим оркестром вальсами, польками и галопами и продолжится фокстротами, танго, румбами и ча-ча-ча с джазовым оркестром "Данс-лэнд" имени Семена Мильштейна", - добавил собеседник агентства.