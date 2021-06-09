Бюро Захи Хадид победило в конкурсе по реновации в Москве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Почти 40 команд, в том числе бюро британского архитектора Захи Хадид, победили в конкурсе на разработку архитектурных решений для домов по программе реновации в Москве. Об этом сообщил журналистам в среду главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"У нас есть 39 команд. Команд довольно много, но программа огромная. Мы исповедуем идею максимального разнообразия архитектуры в пределах реновации. <…> У нас много архитекторов очевидно будет задействовано в этой программе. Тут весь цвет московской архитектуры, но еще довольно много международных компаний, которые вошли в этот лист как победители, которые будут приглашены к дальнейшей работе. Среди них есть такие знаменитые как Захи Хадид, например", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что на участие в международном конкурсе на разработку концепций архитектурных решений домов по программе реновации подали 105 заявок из 17 стран. "Это одно из самых больших представительств в конкурсе вообще за всю историю конкурсной практики последних лет", - уточнил Кузнецов.

Архитектурный конкурс "Облик реновации" был запущен в Москве 24 ноября 2020 года. Его цель - формирование качественной городской среды и создание привлекательного облика жилой застройки в столице. В составе жюри и экспертного совета вошли представители общественности и органов государственной власти, эксперты в сфере архитектуры, экономики, социологии, недвижимости и городского планирования.