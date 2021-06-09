Московская филармония планирует улучшить техническое оснащение концертных залов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московская государственная академическая филармония планирует улучшить техническое оснащение Концертного зала им. Чайковского и Большого зала Московской консерватории, а также обновить инструменты своего оркестра. Об этом сообщил генеральный директор организации Алексей Шалашов в среду на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

"Алексей Шалашов отметил, что Концертный зал им. П. И. Чайковского и Большой зал консерватории - единственные крупные федеральные площадки в Москве, и важно поддерживать высокий уровень их технического оснащения, - рассказали журналистам в пресс-службе Минкультуры. - По его мнению, это также будет способствовать качественному улучшению трансляций, которые демонстрируются через виртуальные концертные залы, создаваемые в рамках национального проекта "Культура" по всей стране. Дополнительно он рассказал о необходимости обновить инструменты оркестра, что будет способствовать привлечению звезд мировой величины".

На встрече также обсуждалось грядущее празднование 100-летия Московской филармонии. По словам Шалашова, подготовка идет в штатном режиме.

"Мода на походы в филармонии - это заслуга наших уникальных учреждений, в том числе и вашего коллектива", - подчеркнула Любимова, заявив, что ведомство окажет поддержку в реализации намеченных планов.

Документ об организации филармонии в Москве был подписан наркомом просвещения РСФСР Анатолием Луначарским в октябре 1921 года. Торжественное открытие филармонии состоялось 29 января 1922 года в Большом зале Московской консерватории. Ежегодно Московская филармония организует более 4 тыс. концертов: в Москве, на гастролях в регионах России и за рубежом. Кроме двух собственных площадок - Концертного зала им. Чайковского и концертно-театральный комплекс "Филармония-2" - она использует также залы Московской консерватории, Концертный зал Российской академии музыки им. Гнесиных, Центральный дом художника, концертный зал "Оркестрион", Гнесинский концертный зал на Поварской. Непосредственно в состав филармонии входят Академический симфонический оркестр, ансамбли солистов "Академия старинной музыки" и "Мадригал".