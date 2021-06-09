В Москве за год выполняется более 160 тыс. хирургических вмешательств

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Врачи в Москве проводят более 160 тыс. операций в год, сообщил в интервью ТАСС главный хирург и эндоскопист столицы, главный врач Городской клинической больницы им. С. П. Боткина Департамента здравоохранения города Алексей Шабунин.

"Хирургия Москвы - это самое мощное лечебное направление, которое есть в московском здравоохранении. На сегодняшний день 1,5 тыс. хирургов работают как в стационарах, так и в поликлиниках. Всего в год в Москве выполняется более 160 тыс. хирургических вмешательств по профилям "хирургия", "гнойная хирургия" и "эндоскопия", - сказал Шабунин.

По его словам, до 2020 года около 50 врачей-хирургов ежегодно проходили стажировки в лучших медицинских практиках мира. Постоянное обучение медиков - один из главных факторов развития здравоохранения. Поэтому руководство города делает на этом акцент: медики могут пройти экзамены, получить статус "Московский врач" и ежемесячные выплаты за него, а недавно открылся Кадровый центр, где специалисты будут проходить подготовку и подтверждать квалификацию.

Врач также напомнил, что в Боткинской больнице ежегодно выполняется более 70 тыс. операций по всем профилям, что составляет 9,5% от общего количества операций в Москве. Здесь представлены все направления - от экстренных операций до операций на открытом сердце, роботических и трансплантации органов.

"Также пять лет назад в Боткинской больнице был организован медицинский симуляционный центр. Это технология, которая позволяет обмениваться нашим опытом с коллегами, безопасно отрабатывать новейшие методики лечения на специальных манекенах. За пять лет здесь прошли стажировки более 55 тыс. московских медиков", - добавил Шабунин.