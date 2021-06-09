Власти Москвы объяснили рост заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан с несоблюдением действующих профилактических мер. Но тем не менее власти не планируют вводить дополнительные ограничения, сообщила журналистам в среду заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Эпидемиологи связывают рост заболеваемости [коронавирусной инфекцией в Москве] с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет. В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал", - сказала Ракова.

Заммэра также обратилась ко всем москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, а также по возможности сократить социальные контакты и при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу.

"В этом году у каждого из нас с вами есть возможность защитить и себя, и своих близких от этого страшного заболевания. Каждый может сделать прививку. Вакцина доказала и свою эффективность, и безопасность. В Москве создана развитая сеть вакцинационных пунктов, которая может удовлетворить каждого желающего, важно только прийти и сделать [прививку]", - отметила Ракова.

Увеличение количества коек для пациентов

Как сообщила заммэра, количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в Москве увеличат до конца недели с 12,5 тыс. до 14 тыс. "В течение всей этой недели мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для обеспечения каждого москвича необходимой медицинской помощью мы расширяем коечную мощность наших медицинских учреждений, работающих с коронавирусной инфекцией, до 14 тыс. коек. На сегодняшний день для борьбы с коронавирусной инфекцией у нас задействовано 12,5 тыс. коек", - сказала Ракова.

Заммэра уточнила, что до конца недели около 460 дополнительных коек будет развернуто в работающих временных госпиталях и редерах. "Дополнительно начнут принимать больных с коронавирусной инфекцией отдельные корпуса больницы [имени] Мухина и [имени] Спасокукоцкого, которые имеют уже опыт работы с коронавирусными больными - около 800 коек. Также начнет принимать больных с коронавирусом одна из больниц РЖД", - сказала Ракова.

Дополнительные центры компьютерной томографии

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Москве на базе московских поликлиник дополнительно открыты два центра компьютерной томографии.

"Поликлиники усиливают свои мощности по диагностике коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня на базе двух поликлиник мы создали дополнительные КТ-центры. В случае необходимости также на базе других поликлиник соответствующие КТ-центры будут развернуты", - сказала Ракова.

Во время пандемии коронавируса в Москве была применена система телемедицины и искусственного интеллекта, созданы мощные КТ-центры в 40 поликлиниках. КТ-центры были развернуты по рекомендации клинического комитета. На данный момент в Москве 20 специализированных КТ-центров. Они работают в зданиях поликлиник, в которых есть кабинеты компьютерной томографии.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом журналистам сообщили, что число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 4 124, это максимальный показатель с 16 января. Всего было выявлено 1 209 214 заразившихся.