Часть улиц Западного округа и ТиНАО перекроют с 10 по 13 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Некоторые улицы Западного, Троицкого и Новомосковского округов Москвы перекроют для проведения этапов велогонки "Пять колец Москвы" с 10 по 13 июня. Движение транспорта начнут ограничивать утром 10 июня, а откроют улицы в 16:00 13 июня, сообщается в среду на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Для проведения этапов велогонки "Пять колец Москвы" в городе перекроют несколько дорог. Первой будет закрыта улица Крылатская. Ее перекроют 10 июня с 09:30 до 14:00 от дома 15, строения 2 в сторону Нижних Мневников. 11 июня те же ограничения будут действовать с 11:30 до 16:00. Для проведения этапа "Воробьевское кольцо" в ночь на 13 июня ликвидируют парковку на участках улицы Косыгина, Университетского и Мичуринского проспектов, а также на Университетской площади. А с 11:30 до 16:00 13 июня эти дороги в районе парка полностью перекроют", - говорится в сообщении.

Также для проведения этапа "Кленовское кольцо" 12 июня с 11:00 до 16:00 полностью перекроют дорогу через деревни Жохово, Починки, Мешково, Маврино, Чернецкое в Кленовском поселении в ТиНАО.

"Пять колец Москвы" - единственная шоссейная гонка в России, которая входит в календарь Международного союза велосипедистов.