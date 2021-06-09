В электричках Москвы и Подмосковья усилят контроль за ношением масок и перчаток

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в усилят в поездах Московских центральных диаметров (МЦД), Московской железной дороги (МЖД) и Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"В связи с ужесточением масочно-перчаточного режима в общественных местах Москвы ЦППК усилит контроль за ношением средств индивидуальной защиты на протяжении всей поездки в электропоездах и на инфраструктуре. Компания принимает необходимые меры, чтобы гарантировать соответствие рейсов критериям безопасности - проводит регулярную дезинфекцию на платформах и в поездах, масштабно информирует пассажиров о необходимости ношения масок и перчаток", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе МТППК, разъяснительная работа о необходимости использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) на объектах железной дороги и в поездах не останавливалась. "Кассиры-контролеры в поездах Ленинградского направления в обязательном порядке просят всех пассажиров использовать СИЗ. В свете последних данных о росте заболеваемости мы дополнительно проинструктировали работников и усилили контроль за наличием средств защиты", - сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МТППК.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили журналистам, что число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 124, это максимальный показатель с 16 января. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация в столице с распространением коронавируса продолжает оставаться сложной, однако локдаун вводить не требуется. Заммэра Москвы Анастасия Ракова в свою очередь отметила, что рост заболеваемости ковидом в Москве связан с несоблюдением действующих профилактических мер.