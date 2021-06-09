Первая нейродинамическая детская площадка появится в Москве в 2023 году

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Разработана первая в России методология проектирования девелоперами нейродинамических детских площадок, которые с научной точки зрения способствуют развитию вестибулярного аппарата у детей. Об этом рассказала психофизиолог, руководитель клиники неврологической клиники "Прогноз", кандидат педагогических наук Виктория Ефимова, выступая на всероссийском форуме недвижимости "Движение" в среду.

"Для полноценного развития детям требуется определенный набор движений. Мы адаптировали для улицы принципы нейродинамической гимнастики для детей с нарушениями развития, подобрав доступный ассортимент из уличного детского оборудования. Первая площадка по этой методологии будет построена в Москве в проекте жилого комплекса девелопера "Интеко", который сдается в 2023 году", - сказала она.

Психофизиолог пояснила, что в городах дети испытывают дефицит двигательной активности, что негативно сказывается на скорости и качестве развития детского мозга. Особенно остро проблема встала во время локдауна, вызванного угрозой коронавируса. "Для нормального развития мозга ребенку нужно три часа свободной двигательной активности каждый день, желательно на улице, но на действующих площадках им часто скучно", - сказала Ефимова. Эксперт напомнила, что вестибулярный аппарат регистрирует быстрые перемещения в пространстве с ускорением и состоит из 5 пар органов, каждая из них реагирует на разные движения головы.

Принцип работы

Нейродинамическая методология объясняет девелоперам, как подобрать нужное оборудование для тренировки всех вестибулярных зон. Например, вращение карусели или горки со спиральным скатом тренируют полукружные каналы вестибулярного аппарата, который отвечает за поддержание равновесия тела и развитие навыков чтения и письма. Отолитовые органы отвечают за ориентацию в пространстве, моторное развитие и ощущение границ своего тела. Их развивают качели-маятник, тарзанки, встроенные батуты. "Ограничений вообще никаких нет ни по площади, ни по минимальному набору. Главное, чтобы оборудование учитывало полный комплекс движений: вверх-вниз, вперед-назад, вращение. Мы реализуем эти принципы в зале, где занимаются дети, площадью 40 кв. метров", - отметила ученый.

Стоимость оборудования нейродинамической детской площадки сопоставима с ценой привычного детского благоустройства в жилых комплексах, пояснила ТАСС директор по маркетингу "Интеко" Ирина Коршунова. Большинство нужного оборудования уже присутствует в каталогах, застройщику необходимо лишь грамотно собрать комплект для развивающей площадки, добавила она. Однако тренажеры для ходьбы, горки с роликовым скатом, мячи-подвесы для отбивания пришлось разработать на заказ с привлечением архитектурных бюро "Дружба" и "Чехарда", производство оборудования планируется в Чебоксарах.

"Мы в благоустройстве всех своих жилых комплексов будем внедрять нейродинамический подход и всех коллег призываем это делать. Методика доступна для скачивания, она в открытом доступе на сайте жилого комплекса "Вест Гарден", это наша совместная разработка, но мы отпускаем ее в свободное плавание и обсуждаем с Минстроем России и властями Москвы вопрос о внедрении элементов нейродинамического развития в оборудование детских площадок", - заключила Коршунова.