Московский врач посоветовал вакцинироваться перед просмотром футбольных матчей в фан-зонах

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Жителям Москвы, которые намерены посещать площадки для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу, врачи рекомендуют предварительно вакцинироваться от коронавируса.

"В настоящее время нет жестких ограничений и многие расслабляются - перестают носить маски, не так тщательно дезинфицируют руки, не стремятся соблюдать социальную дистанцию, - сказал ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников. - Но ситуация еще опасная. Люди по-прежнему заболевают ежедневно. Если вы хотите без риска ходить в кафе и посещать площадки просмотра матчей, то вам необходимо быть вакцинированным".

Он считает, что вакцинация - это самая надежная защита от инфицирования. Особенно рекомендуется сделать прививки пожилым людям, так как они наиболее тяжело переносят заболевание и находятся в группе повышенного риска. "Вирус еще не побежден, но есть возможность защитить себя и своих близких и избежать заражения с помощью прививки", - подчеркнул врач.

Он рекомендовал избегать и других рисков в период показа матчей, которые будут сопровождаться поздними прогулками и встречами в барах.

"Дневная температура воздуха гораздо выше ночной и если вы планируете быть на воздухе в вечернее время, то стоит позаботиться о более теплой одежде. Переохлаждение снижает иммунитет и делает организм уязвимым для вирусов. Ослабляет организм и излишнее употребление алкоголя. Кроме того, что он в больших дозах дает интоксикацию, он может способствовать также переохлаждению, которое человек в состоянии опьянения может не почувствовать", - добавил Тяжельников.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Фан-зона просмотра матчей чемпионата Европы 2021 года по футболу будет работать в Москве в "Лужниках" с 11 июня по 11 июля. Для прохода посетителям необходимо будет пройти онлайн-регистрацию и получить билет.