В Москве для поликлиник и больниц закупили 235 маммографов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Более 80 поликлиник и 15 больниц в Москве получат 235 маммографов, которые были закуплены по контрактам жизненного цикла. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Москва продолжает масштабную программу переоснащения медицинских организаций. Мы завершили закупку 235 новейших маммографов по уникальной технологии - контрактам жизненного цикла. Новым оборудованием будут оснащены все 82 взрослые поликлиники, в которых проводится капитальный ремонт по новому московскому стандарту. Также цифровые маммографы получат 15 столичных больниц", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она уточнила, что среди них - шесть якорных онкологических стационаров, на их базе реализуется полный спектр медицинской помощи и клинических возможностей для диагностики и лечения пациентов с онкологией. Закупаемое оборудование будет интегрировано в существующий единый цифровой контур и откроет новые возможности в диагностике онкологических заболеваний.

Новое оборудование позволяет проводить более качественные и информативные диагностические исследования. Интеграция с единой цифровой платформой столичного здравоохранения позволит автоматически загружать результаты лучевых исследований в общую базу данных единой радиологической информационной системы. Это ускорит получение результата врачом-клиницистом и сократит сроки постановки диагноза.

"Часть маммографов обладает функцией томосинтеза - метода уточняющей диагностики изменений в молочных железах. Это оборудование экспертного класса, которое позволяет детально рассмотреть даже минимальные изменения в тканях. Закупки производят по технологии контрактов жизненного цикла (КЖЦ). В соответствии с ними поставщик обслуживает и ремонтирует аппаратуру на протяжении всего срока ее эксплуатации", - добавляется в материале.

Новый московский стандарт поликлиник был разработан в 2019 году. Его реализация сделает медицинскую помощь более качественной и доступной. В поликлиниках устанавливают современное высокотехнологичное оборудование для диагностики и профилактики заболеваний. В каждом филиале пациентов станут принимать врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а в головных зданиях - еще и узкопрофильные специалисты пяти направлений. В шаговой доступности от дома для горожан будут работать мощные диагностические центры.