Более 17 млрд рублей вложили инвесторы в создание новых технопарков в Москве

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в создание технопарков в Москве превысил 17 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг вице-мэр города Наталья Сергунина.

"Статус инвестиционного приоритетного проекта сейчас имеют шесть площадок. Совокупный объем инвестиций в создание этих технопарков уже превысил 17 млрд рублей", - сказала Сергунина, слова которой привел официальный портал мэра и правительства столицы.

На портале уточняется, что правительство Москвы поддерживает инвесторов, которые создают технопарки в столице для инновационного бизнеса. Для этого разработан специальный механизм - статус инвестиционного приоритетного проекта. Это дает возможность инвесторам снизить общую региональную налоговую нагрузку. Так, уменьшается региональный налог на прибыль (13,5% вместо 18%), обнуляется ставка налога на имущество, а арендная плата за землю составляет 0,01% от кадастровой стоимости.

Для девелоперов также разработана программа субсидирования части расходов при строительстве технопарков. Инвесторы могут получить субсидии на выплаты процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса технопарка (до 300 млн рублей в год), по кредитам на приобретение оборудования (до 200 млн рублей в год), на возмещение части затрат по лизингу (до 100 млн рублей в год), а также субсидию на технологическое присоединение (до 100 млн рублей).

Для строительства будущего технопарка компании, реализующие масштабный инвестиционный проект, могут без торгов заключить договор аренды земельного участка, который находится в собственности Москвы, сроком на шесть лет.

Бизнес-модель создания технопарка доказала свою эффективность, поэтому она популярна среди инвесторов. Доля свободных площадей в действующих технопарках - чуть более 1%.

О технопарках столицы

Сейчас в Москве 43 технопарка, шесть из которых создаются в рамках реализации инвестиционных приоритетных проектов города. Построенные корпуса технопарков "Калибр" и "Строгино" уже доступны для размещения инновационных компаний.

Также 4 июня подписано соглашение о реализации нового инвестиционного приоритетного проекта "НТВ". Инвестор создаст крупнейший в России мультимедиатехнопарк. Потенциальными резидентами станут организации, которые работают в сфере телепроизводства и телевещания. Инвестор вложит в технопарк более 10 млрд рублей, будет создано более 3,3 тыс. рабочих мест.