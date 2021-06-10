Число пользователей библиотеки МЭШ за год составило 11 млн

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Число уникальных пользователей библиотеки Московской электронной школы (МЭШ) составило 11 млн. Это почти в два раза больше, чем в прошлом учебном году, сообщается в четверг на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"В завершившемся учебном году число уникальных пользователей библиотеки Московской электронной школы (МЭШ) составило 11 млн. Это почти в два раза больше, чем в прошлом учебном году. Причем обращаться к библиотеке МЭШ стали в полтора раза чаще. За год число визитов выросло до 59,5 млн. Пользователи ищут интересные сценарии уроков, видеозанятия, интерактивные приложения и онлайн-тренажеры для проверки знаний", - говорится в сообщении.

Самым популярным контентом у столичных школьников и педагогов в 2020-2021 учебном году стали образовательные приложения, учебники, сценарии уроков, тесты и видеоуроки. Так, учебниками в МЭШ воспользовались свыше 12 млн раз. Наиболее востребованными оказались учебники по геометрии и русскому языку для седьмого класса. Образовательными приложениями учащиеся воспользовались почти 3 млн раз. Так, исторический тест по Франко-прусской войне и Парижской коммуне набрал больше всего просмотров - почти 432 тыс. Его подготовила Анна Шарапова, учитель истории школы № 1637.

"Рост числа пользователей библиотеки Московской электронной школы и обращений к ней объясняется тем, что за последний год в МЭШ появилось много удобных и полезных сервисов для всей семьи. Это и видеоуроки по всем школьным предметам, и виртуальные лаборатории, и самодиагностики. Кроме того, во время дистанционного обучения МЭШ стала одной из основных образовательных платформ, незаменимым помощником для организации онлайн-уроков", - приводятся в сообщении слова замруководителя департамента образования и науки Москвы Наталии Киселевой.

В этом учебном году в библиотеке МЭШ появилось более 10 тыс. видеоуроков по всем школьным предметам. Их сделали педагоги столичных школ и специалисты Городского методического центра. Видеоуроками воспользовались более 1,7 млн раз. Самыми популярными стали записи занятий по физкультуре и английскому языку. Так, видеоурок "Комплекс ГТО в школах Москвы", записанный учителем физкультуры школы № 1512 Дмитрием Великопольским, посмотрели 4,8 тыс. раз, а видеозанятие "Present Simple. Настоящее простое" учителя английского языка школы № 1253 Марии Тюляевой - 4,1 тыс. раз.

Библиотека МЭШ - сервис проекта "Московская электронная школа", разработанный столичным департаментом образования и науки совместно с городским департаментом информационных технологий. Сейчас в библиотеке размещено множество различных образовательных материалов: около 55 тыс. сценариев уроков и более 10 тыс. видеоуроков, 1,7 тыс. электронных учебных пособий, 348 учебников, более 142 тыс. образовательных интерактивных приложений, свыше 6 тыс. тренажеров для самопроверки, 11 уникальных виртуальных лабораторий.