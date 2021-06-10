Платформы ТПУ Каланчевская будут соответствовать историческому облику станции

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Платформе станции Каланчевская Курского направления МЖД действующего МЦД-2 и будущего МЦД-4 вернут исторический облик. Строители приступили к отделке колонн навеса, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Строители приступили к облицовке колонн навеса на новой "островной" платформе Каланчевская. Бордовым гранитом с вкраплениями будут отделаны все 94 колонны, их капители выполнят из черного гранита, что позволит платформе соответствовать историческому облику станции. Работы проводятся в ночное время, чтобы не создавать неудобств пассажирам", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что со стороны улицы Каланчевская расположено здание вокзала, являющееся объектом культурного наследия. Это бывший императорский железнодорожный павильон, построенный в 1896 году по проекту Генриха Войневича. Он выполнен из красного кирпича и украшен тарутинским камнем. Со стороны путей для приема и отправки правительственных поездов была устроена просторная платформа, покрытая легким навесом с резьбой тонкого рисунка.

"Для сохранения исторического облика станции внешнюю отделку действующей новой и будущей платформ решено выполнить в аутентичном стиле и той же цветовой гамме, что и императорский павильон. Так, фасады подэстакадного вестибюля облицуют серым колотым гранитом. При этом, несмотря на внешнее сходство с историческим зданием, новые постройки будут полностью современными внутри: вестибюль для выхода на платформы оборудуют лифтами и эскалаторами, установят удобную навигацию, светодиодное освещение, уложат тактильную плитку", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, на станции Каланчевская Московской железной дороги размещен QR-код, с помощью которого пассажиры смогут узнать много интересных фактов из истории этого вокзала.