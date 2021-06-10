Ход регистрации на онлайн-голосование на выборах в Москве могут сделать публичным

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сервис для просмотра хода регистрации избирателей на онлайн-голосование планируется использовать на выборах в Москве. Об этом сообщил в четверг начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"[Глава Мосгоризбиркома] Юрий Алексеевич Ермолов уже направил в ЦИК России письмо с просьбой [разрешить] сделать "витрину" заявлений, это некое новое наблюдение за формой их подачи. Есть направление критики, которое мы видим и слышим в сети, что не ясно, сколько людей записывается, нормально ли все с процессом записи, откуда появляется большое количество ошибок, там, расхождение с базой данных. <...> Мы считаем, чтобы процедура записи на электронное голосование тоже получило свой инструмент наблюдения", - сказал в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве в 2021 году Костырко.

Он уточнил, что на данный момент статусы заявки на электронное голосование при ее подаче отображаются в личном кабинете избирателя на сайте мэра и правительства Москвы. "Мы с коллегами из Мосгоризбиркома предлагаем, чтобы эта процедура стала более публичной. Мы будем показывать заявление в обезличенном виде, где будет только номер заявления, который виден у человека в кабинете, - ни при каком условии никто не сможет сопоставить этот номер заявления с человеком. На портале mos.ru, традиционном лендинге про электронное голосование, появится некая поисковая строка, в которую можно будет ввести номер заявления и посмотреть, в каком статусе оно находится. Это аналогично тому, как у нас сделан обзервер - инструмент для наблюдения за транзакциями", - пояснил Костырко.

Он добавил, что также планируется обеспечить возможность для скачивания файла с базой заявлений, где также можно будет увидеть время их подачи и статус. Чиновник подчеркнул, что все заявления будут обезличены. Он добавил, что также общественный штаб может провести контрольный обзвон подавших заявки на онлайн-голосование избирателей, чтобы подтвердить, действительно ли они изъявили такое желание.

Fast vote

"Мы предлагаем сделать "упрощенное" заявление", - сказал Костырко, пояснив, что у граждан основная проблема при подаче заявлений на электронное голосование - несоответствие между базами данных.

"И ответственность большая за формирование реестра электронных избирателей, проверка тяжелая. <...> Поэтому мы с коллегами из МГИК и ЦИК предлагаем такую процедуру, начали ее уже делать: те граждане, которые пройдут сопоставление своих данных в своих кабинетах на [mos.ru] с ведомственными системами, оно происходит регулярно, - всероссийская тренировка была, будет еще раз в середине лета, - те, которые пройдут это сопоставление, для них заявление будет представлять собой, по сути дела, ввод кода из СМС", - добавил он.

Он добавил, что в случае верификации данных в кабинете пользователя mos.ru, который собирается принять участие в выборах, появится кнопка с предложением проголосовать. "При ее нажатии - контрольное, традиционное СМС на телефон, указанный в кабинете. Вводишь пять цифр, указанных в СМС - все, заявление подано. По сути дела, это такой "зеленый маршрут" для тех, у кого данные прошли верификацию", - заключил он.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов добавил, что необходимое для участия в онлайн-голосовании количество избирателей, у которых подтверждены аккаунты на mos.ru, превышает 4,6 млн. "[Этой весной] возникло очень много сообщений о принуждении открывать свои кабинеты и заполнять их. С 1 марта по 7 июня открыто почти 55,5 тыс. кабинетов - это 1,2%. Мы больше говорим о принуждении открывать кабинеты, чем, на самом деле, это зафиксировалось", - подчеркнул Венедиктов.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут также довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Костырко уточнил, что электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.