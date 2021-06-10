Москвичи с помощью чат-бота смогут узнать дату проверки газового оборудования

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Два новых сервиса от московских газовиков - Telegram-бот и подписка на сайте "Мосгаза" - позволят горожанам узнать дату проверки газового оборудования в квартире, напомнят о предстоящем визите слесаря и спросят обратную связь по итогам проверки. Об этом сообщила пресс-служба АО "Мосгаз".

"Для эффективного взаимодействия с москвичами, пользующимися газовым оборудованием, АО "Мосгаз" запустило бота обратной связи в Telegram. Он не только позволит узнать точную дату проверки планового осмотра в квартире, но и сообщит о предстоящей проверке за неделю и за сутки до визита слесаря. Функционал бота настроен на обратную связь, и по итогу проверки москвичи смогут оценить работу специалиста в удобном формате, приложив фото, видео или даже записав голосовое сообщение", - отметила пресс-служба.

Новый формат взаимодействия с населением станет качественным шагом для совершенствования работы специалистов, а также даст возможность москвичам выбирать часы проверки. В Москве более 1,8 млн газифицированных квартир, и оборудование в каждой должно быть вовремя проверено. Техобслуживание проводится раз в год по графикам, которые согласованы со столичными префектурами.