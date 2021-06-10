Более 173 тыс. пассажиров оплатили проезд на МЦД банковской картой с 20 мая

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Свыше 173 тыс. пассажиров Московских центральных диаметров воспользовались новым способом оплаты проезда банковской картой за первые две недели действия этой возможности. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Оплата проезда банковской картой теперь навсегда на МЦД. Мы с ЦППК и ВТБ две недели тестировали функцию оплаты проезда на МЦД банковской картой. Готовы резюмировать - система работает отлично! За это время сервисом воспользовались более 173 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

При этом каждый пятый пассажир, оплативший проезд картой, забывал "закрыть" поездку или уезжал в дальний пригород, то есть не валидировал карту при входе или выходе. "При отсутствии одной из валидаций автоматически будет списан сбор или максимальная стоимость билета, а пересадка на метро не будет бесплатной. Поэтому обязательно дважды прикладывайте карту или телефон - так система будет знать, куда и по какому тарифу вы ездите, и подбирать вам самые выгодные", - отмечается в сообщении.