Мобильное приложение для избирателей не будут использовать на выборах в Москве в 2021 году

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Возможность участвовать в голосовании онлайн с помощью мобильного приложения прорабатывают в Москве, но мобильное приложение для избирателей не будет использовано на выборах в столице в этом году. Об этом сообщил в четверг ТАСС зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"Это предложение поддержал сегодня штаб - приложение для избирателей будем тестировать, проверять, но использовать на выборах в Госдуму не будем. Сначала проверим его на односложном вопросе, протестируем", - сказал Венедиктов.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко ранее сообщил, что приложение готово к работе, но пока не представлено публично. По его словам, преимущественно "электронные" избиратели в России голосуют с мобильных устройств, а в Москве - еще и в транспорте. В ходе онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ почти две трети избирателей проголосовали с телефонов и планшетов, сказал Кострыко.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.