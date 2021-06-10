За взлом системы онлайн-голосования в Москве в ходе ее тестирования заплатят 2 млн рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вознаграждение для хакеров, которые смогут взломать систему онлайн-голосования в Москве в ходе ее тестирования перед выборами в Госдуму, составит 2 млн рублей. Об этом сообщил в четверг зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"Мои друзья согласились выставить хакерам премиальную сумму, если в ходе тестирования они смогут взломать систему или зайти в нее. Призовая сумма - 2 млн рублей, я собрал эту сумму. Если кто-то хочет присоединиться и поднять эту "планку" - нет вопросов. Мы выставляем от имени штаба, поскольку это частные пожертвования, эту сумму в 2 млн рублей", - сказал Венедиктов в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве в 2021 году.

Он подчеркнул, что попытка взлома или изменения системы онлайн-голосования, за которую хакеры могут получить вознаграждение, должна произойти именно во время общегородского тестового голосования. "В прошлый раз пришлось наградить лучших журналистов, которые больше всего это освещали. Предлагаю оставить эту практику: если хакеры не смогут - тогда [деньги] журналистам", - сказал Венедиктов.

Венедиктов уточнил, что Общественный штаб планирует направить мэру Москвы Сергею Собянину просьбу организовать тестовое онлайн-голосование летом, за два месяца до выборов, по одному общегородскому вопросу, чтобы проверить работу новаций и систему в целом.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут также довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.