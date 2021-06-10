Почти 30% месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие дни

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Дожди в Москве будут идти в "ежедневном графике" в течение пяти дней, при этом в ближайшие три дня выпадет порядка 30% месячной нормы осадков, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в четверг.

"В ближайшую пятидневку дожди в Москве не закончатся, они будут идти в ежедневном графике. Сегодня-завтра будет более дождливая погода, за ближайшие трое суток выпадет до 31 мм - почти 30% месячной нормы", - сказал собеседник агентства.

Но уже к концу недели дожди начнут постепенно ослабевать, уступая место солнечной погоде, отметил метеоролог. "Из сегодняшнего холода - плюс 15-20 градусов - мы постепенно в праздничные выходные дни выберемся на ночные показатели плюс 10-15 и днем плюс 20-25 градусов", - сообщил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что 9, 10 и 11 июня в Москве ожидаются грозы. Как отмечал метеоролог, высокое развитие облаков также может создать условия для града.