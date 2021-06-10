Общегородской тест системы онлайн-голосования могут провести в Москве в июле

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Тестирование системы онлайн-голосования по общегородскому вопросу планируют провести в Москве в июле. Письмо с просьбой поддержать соответствующую инициативу было направлено мэру Сергею Собянину, сообщил в четверг ТАСС зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"На заседании Общественного штаба было поддержано решение инициировать проведение общегородского тестирования системы электронного голосования по вопросу, имеющему значение для всех москвичей. Мы отправили мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой одобрить данную инициативу проведения общегородского тестирования в июле 2021 года", - сказал Венедиктов.

Он уточнил, что вопрос для тестового голосования пока не определен, он может касаться любой из сфер жизни жителей столицы - как вакцинации от коронавируса, так и, предположим, программы чипирования домашних животных. "Важно, чтобы участие москвичей в тестировании привело к реальным решениям столичных властей, как это было, например, в результате голосования по станции метро в Троицке. Нужен общегородской вопрос, по которому будет интересно высказаться каждому москвичу", - пояснил Венедиктов.

Ранее он сообщил ТАСС, что число москвичей, принимающих участие в выборах дистанционно, в этом году может достигнуть 1,5-2 млн человек, что минимум в 1,5 раза больше числа онлайн-участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.