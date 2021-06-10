В Москве число жертв ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось на 40% с начала года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей с начала года в Москве сократилось на 40%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Проведенные Госавтоинспекцией Москвы с начала текущего года мероприятия позволили <...> сократить на территории города Москвы число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Так, количество ДТП с указанной категорией водителей за пять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 28,9%, погибших - на 40% и раненых в их результате на 26%", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на сравнительно небольшое количество таких дорожно-транспортных происшествий, они, как правило, вызывают серьезный общественный резонанс. Для предотвращения такого рода автоаварий и профилактики пьянства за рулем управление ГИБДД по Москве в ночь на 14 июня 2021 года проводит профилактический рейд "Нетрезвый водитель".

"Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники ДПС готовы принять все оперативные меры реагирования на такие сообщения. Также ГИБДД Москвы обращается к водителям с убедительной просьбой не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Воспользуйтесь услугами такси или общественным транспортом. Не подвергайте опасности собственную жизнь и жизни других участников дорожного движения", - заключили в пресс-службе.