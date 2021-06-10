Обновленное приемное отделение открыли в одной из крупнейших больниц Москвы

МОСКВА, 10 июня. /Корреспондент ТАСС Анна Орел/. В одном из крупнейших медицинских учреждений Москвы - Городской клинической больнице им. Юдина завершился ремонт. Теперь приемное отделение отвечает современным требованиям, оснащено новым оборудованием и стала примером реализации принципа "врач к пациенту". О том, как устроена работа отделения после открытия, узнал корреспондент ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы, которому подведомственно учреждение, больница им. Юдина - крупнейший медицинский холдинг Москвы. Ежегодно здесь выполняется 58 тыс. операций, в том числе около 10 тыс. - высокотехнологичных. В составе учреждения функционируют два амбулаторно-поликлинических отделения, родильный дом, перинатальный центр, 13 клиник женского здоровья. В ближайшее время в стационаре планируется ввод в эксплуатацию новых аппаратов гемодиализа.

"Для того, чтобы нам успешно справляться со всеми поставленными задачами, нужно иметь современное оснащение и продуманную логистику. Приемное отделение является сердцем любого стационара. <…> Обновленное приемное отделение полностью отвечает современным требованиям и является отличным примером реализации принципа "врач к пациенту", а не "пациент к врачу". Такой подход сегодня используется в ведущих городских многопрофильных стационарах и уже доказал свою эффективность", - сообщила в четверг журналистам главный врач больницы Ольга Папышева.

По ее словам, пациенты, которые нуждаются в немедленном оказании помощи, сразу поступают в "шоковый" зал. Для этого у больницы построена эстакада, по которой сотрудники скорой помощи поднимают больных на второй этаж. Там заранее подготовлены бригады, которые сразу же принимают пациентов. Обновленное приемное отделение также оснащено теплым тамбуром для скорой помощи.

Новая планировка и оснащение отделения самым современным оборудованием позволяет проводить практически все виды диагностических исследований на месте, а наличие профильных специалистов и современная операционная значительно сокращает время от момента поступления пациента до начала оказания ему необходимой помощи. "В приемном отделении пациент в зависимости от тяжести состояния должен находиться не более двух часов - за это время выполняются диагностические исследования, осмотры специалистами, определяется дальнейшая маршрутизация", - уточнила Папышева.

Как отметили в администрации больницы, благодаря эффективной поэтапной организации работы во время ремонта деятельность приемного отделения не прекращалась, вся медицинская помощь поступающим пациентам оставалась доступной и оказывалась в полном объеме.

Больше простора и возможностей

Приемное отделение после ремонта выглядит более светлым, просторным. На всех дверях есть цветные вставки, все помещения подписаны очень крупными буквами, а также везде расположены яркие указатели. Как рассказала ТАСС заведующая приемным отделением Ольга Агишева, пациентам действительно стало намного проще ориентироваться внутри больницы. Им понравились новый интервьер, мебель и понятная навигация. "Все оснащение современное - аппараты УЗИ, ЭКГ передвижные, КТ. Это улучшило и качество, и скорость оказания медицинской помощи. Поменялась логистика, появилась своя операционная", - сказала она.

Прием пациентов в отделении идет в двух новых блоках, где организованы посты дежурных врачей. На входе дежурит специалист, который отвечает за маршрутизацию пациентов. Он уточняет у поступившего, с чем он прибыл, а потом помогает разобраться с тем, куда направиться дальше. В зависимости от ситуации здесь же выполняются ультразвуковые исследования с использованием современных портативных сканеров.

Для некоторых пациентов есть отдельные места с больничными койками, а для врачей также обустроили комнату отдыха с диванами. Там организованы места не только для отдыха, но и для работы. Все выполнено в едином стиле в довольно спокойных тонах. "Мне очень нравится, как тут все поменялось. Я специально приезжаю в эту больницу с другого конца Москвы. Особенно радует новая удобная мебель, теперь ждать специалистов стало более комфортно", - отметил один из пациентов.

Пройдясь по новому отделению, корреспондент ТАСС заглянул в новую операционную, а также кабинет с КТ-аппаратом. Полностью оснащены новым оборудованием и кабинеты узких специалистов - гинеколога, врача функциональной диагностики, врача ультразвуковой диагностики. "Я думаю, что теперь нет таких операций, которые мы не могли бы тут проводить", - сказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением Олег Инякин.

По его словам, новая операционная позволяет выполнять операции различного уровня сложности. В отделении круглосуточно дежурит мультидисциплинарная бригада, включающая хирургов, нейрохирургов, кардиологов, травматологов, гинекологов и других врачей. Попасть в операционную снаружи постороннему довольно проблематично. Двери оборудованы специальным механизмом, который срабатывает после нажатия кнопки. В некоторых помещениях нажатия не требуется - достаточно поднести руку к датчику, после чего дверь отодвинется, пропуская врачей и пациентов.