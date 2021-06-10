Пробки в Москве вечером 10 июня достигли девяти баллов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в четверг достигла 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 18:45, движение затруднено почти по всем центральным улицам, Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также на Третьем транспортном кольце, Ленинградском и Волоколамском шоссе.

Скорость автомобильного потока снижена на по всему периметру МКАД. На вылетных магистралях также наблюдаются заторы. Преимущественно, по направлению в Московскую область.