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В Москве из-за грозы перенесли ремонт участка дороги на Тверской улице

По уточненному прогнозу синоптиков, в выходные ожидаются сильные дожди, возможны грозы и град

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Работы по ремонту дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц перенесли из-за грозы в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"С учетом неблагоприятных погодных условий работы по ремонту дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц переносятся. О новой дате начала работ сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

По уточненному прогнозу синоптиков, в выходные ожидаются сильные дожди, возможны грозы и град.​​​​​

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