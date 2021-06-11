Кафе Gucci Shop and Bar в Москве могут закрыть на 90 дней

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Кафе Gucci на Патриарших прудах в Москве могут оштрафовать на 300 тыс. рублей или закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Ранее СМИ сообщали, что на входе в кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах возникали очереди.

"В ходе рейда сотрудников ОАТИ и полиции были обследованы кафе и рестораны в районе Патриарших прудов. Было обследовано более 20 заведений, в шести из них были выявлены нарушения социального дистанцирования при рассадке посетителей. В частности нарушения были выявлены в кафе Gucci, ресторане Pinch и ресторане "№13". Представители администраций кафе и ресторанов были вызваны в инспекцию для составления протокола", - сказал Михайлов.

Он отметил, что за данные нарушения заведениям грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 млн рублей.