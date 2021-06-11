{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Кафе Gucci Shop and Bar в Москве могут закрыть на 90 дней

Также кафе могут оштрафовать на 300 тыс. рублей за нарушение мер профилактики COVID-19

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Кафе Gucci на Патриарших прудах в Москве могут оштрафовать на 300 тыс. рублей или закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Ранее СМИ сообщали, что на входе в кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах возникали очереди.

"В ходе рейда сотрудников ОАТИ и полиции были обследованы кафе и рестораны в районе Патриарших прудов. Было обследовано более 20 заведений, в шести из них были выявлены нарушения социального дистанцирования при рассадке посетителей. В частности нарушения были выявлены в кафе Gucci, ресторане Pinch и ресторане "№13". Представители администраций кафе и ресторанов были вызваны в инспекцию для составления протокола", - сказал Михайлов.

Он отметил, что за данные нарушения заведениям грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 млн рублей.

Теги
Пандемия COVID-19
Мэрия Москвы запустит сервис по расчету стоимости владения личным автомобилем
Кроме того, на основании алгоритмов расчета система должна будет сформировать предложения по замене личного автомобиля на иной вид транспорта
Мэрия Москвы запустит сервис по расчету стоимости владения личным автомобилем
Читать полностью