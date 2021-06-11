Праздничная программа ко Дню России пройдет на ВДНХ в Москве с 12 по 14 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Праздничную программу ко Дню Росси проведут на ВДНХ в Москве с 12 по 14 июня. За это время гости смогут посетить мероприятия в центре "Космонавтики и авиации", "Слово" и на других площадках, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"В программе ВДНХ ко Дню России - экскурсии, мастер-классы, квесты и выступления уличных музыкантов. Часть событий продлится все выходные - с 12 по 14 июня", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В пресс-службе добавили, что для посещения некоторых событий нужно будет приобрести входной билет в павильон. Все очные мероприятия выставки проводятся с соблюдением необходимых санитарных мер. Участникам следует придерживаться социальной дистанции и использовать средства индивидуальной защиты.

"Выступления уличных музыкантов можно послушать 12 июня с 13:00 до 19:00 сразу на 15 локациях - к примеру, на Центральной аллее, площади Промышленности, около Дома культуры, в Северном и Южном розариях. Будут исполняться произведения в жанрах джаз, рок, поп и фолк", - говорится в сообщении.

Центры "Космонавтика и авиация" и "Слово" 12 июня приглашают на бесплатные экскурсии. В Центре славянской письменности "Слово" в 12:00, 15:00 и 18:00 начнутся тематические экскурсии "Россия, сколько в этом слове…". Посетители узнают, какую роль сыграла письменность в создании российского государства, какие заветы оставили своим потомкам великие русские князья и как менялся язык в разные исторические эпохи. Необходима предварительная регистрация.

В "Москвариуме" 12 июня в 11:00 и 18:00 будут организованы бесплатные тематические экскурсии "Водные ресурсы России" по экспозиции океанариума. Гости центра познакомятся с обитателями Белого, Черного и Японского морей, увидят тренировки нерп - удивительных жителей озера Байкал. Количество мест на экскурсиях ограничено - желающим следует записаться по телефону кол-центра +7 (499) 677-77-77. Также потребуется приобрести входной билет в океанариум.