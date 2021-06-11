Более 26 тыс. московских выпускников сдадут ЕГЭ по физике и истории

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более 26 тыс. выпускников Москвы 11 июня сдадут ЕГЭ по физике и истории, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"На экзамен по физике в этом году зарегистрировались почти 14 тыс. человек, на историю - около 12 тыс. выпускников. Для проведения ЕГЭ в этот день организовано около 5 тыс. аудиторий примерно в 300 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Все ППЭ оборудованы системой видеонаблюдения, обеспечивающей возможность онлайн-трансляции", - сообщила руководитель регионального центра обработки информации города Москвы Оксана Карклина.

В пресс-службе добавили, что во всех пунктах проведения экзаменов соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования: организация нескольких входов в здания, проход работников пунктов проведения и участников по графику, мониторинг состояния участников, рассадка за партами зигзагообразно не более восьми человек в аудитории и другие.

Результаты участников будут размещены на mos.ru не позднее 28 июня 2021 года.

"Основной период ЕГЭ проходит в этом году с 25 мая по 2 июля. Следующий экзамен состоится 15 июня. В этот день выпускники будут сдавать обществознание. Всего единый государственный экзамен в 2021 году будут сдавать более 87 тыс. человек", - рассказал собеседник агентства.