В московской клинике "Медицина 24/7" идут обыски

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следователи проводят обыски в столичной частной клинике "Медицина 24/7", в отношении которой возбуждено дело по факту смерти женщины. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи изымают документацию клиники.

"В клинике проводятся следственные мероприятия: идет обыск, изымается вся документация, необходимая для расследования", - сказал собеседник агентства.

Официальными комментариями органов следствия и представителей клиники ТАСС пока не располагает.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после личного приема потерпевших по уголовному делу в отношении клиники "Медицина 24/7" отметил волокиту при расследовании и назначил служебные проверки, дело передано в центральный аппарат ведомства. На прием к главе СК обратились люди, чьи родственники скончались, по их мнению, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в этой клинике. Он заверил потерпевших, что при наличии оснований действия сотрудников клиники дополнительно будут квалифицированы по соответствующим статьям УК РФ, а виновных привлекут к ответственности.

Арбитражный суд Москвы 4 июня по просьбе столичного управления Росзравданзора приостановил на 90 суток деятельность клиники.