В ГИБДД назвали возраст водителей, которые чаще всего попадают в ДТП пьяными

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Водители 30-35 лет чаще людей другого возраста попадаются за рулем в нетрезвом виде в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Анализируя данные по аварийности за 2019, 2020 годы и пять месяцев 2021 года, [можно констатировать, что] чаще всего участниками ДТП в состоянии опьянения являлись водители в возрасте: 1-е место: 30-35 лет; 2-е место: 25-30 лет; 3-е место: 35-40 лет; 4-е место: 20-25 лет; 5-е место: 40-45 лет", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что благодаря принимаемым сотрудниками столичной ГИБДД профилактическим мерам удалось добиться существенного снижения числа "пьяных" ДТП, погибших и раненных в них людей.

"Если за пять месяцев 2021 года на дорогах столицы зарегистрировано 133 ДТП указанной категории, то за аналогичный период прошлого года - 187. Количество раненных в таких авариях сократилось с 235 до 174 человек, 10 жизней удалось сохранить", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что за пять месяцев этого года сотрудниками дорожно-патрульной службы столицы выявлено и пресечено передвижение 4 873 нетрезвых водителей и 4 540 водителей, отказавшихся проходить освидетельствование на состояние опьянения.