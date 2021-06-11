Наибольшие пробки на дорогах Москвы вечером 11 июня ожидаются на вылетных магистралях

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Высокая загруженность автомобильных дорог в Москве ожидается 11 июня вечером, наибольшие заторы на вылетных магистралях. Москвичам рекомендуют по возможности отложить поездки до субботы, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Поток двигается с куда меньшей скоростью. Сильнее всего это ощущают те, кто едут по Варшавскому шоссе - по пятницам средняя скорость тут снижается на 32%. А также Можайское шоссе (-28%), Ленинский проспект (-26%)", - значится в посте.

Там уточняется, что скорость автомобильного потока снижается на вылетных магистралях по всему городу. Владельцам автомобилей рекомендуют планировать поездки заранее: выезжать после часа пик или отложить поездку до утра субботы.

"Пятница, дачный сезон, дорожные работы - пробки. На прошлой неделе, 4 июня, из Москвы выехало около 800 тыс. автомобилей (на 33% больше, чем в любой другой будний день). Сегодня тоже ждем сложности, особенно на вылетных магистралях, где сейчас идет ремонт: Волгоградский проспект, проспект Андропова, Варшавское шоссе, проспект Мира, Липецкая ул., МКАД", - говорится в публикации.