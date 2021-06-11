Смотровые площадки Останкинской телебашни откроют для посетителей 21 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Все смотровые площадки Останкинской телебашни вновь станут доступны для посетителей с 21 июня. Вечером в день открытия на башне покажут световое шоу, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"21 июня 2021 года состоится долгожданное открытие Останкинской телебашни. Гостям телебашни снова станут доступны все смотровые площадки. Знаменитый стеклянный пол, интерактивный мультимедийный комплекс и шикарный вид на столицу ждут посетителей", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в день открытия вся конструкция башни станет объектом свето-динамического представления, которое можно будет наблюдать из разных точек Москвы. Шоу состоится с 21:00 до 23:00 с небольшими перерывами.

"Главный сюрприз этого года - новое гриль-кафе "Эфир" у подножия башни с летней верандой", - добавили в пресс-службе.

Останкинская телебашня была закрыта для посетителей в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией 25 марта 2020 года.