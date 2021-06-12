"Технодинамика" поставила уникальные детские парашюты для юнармейцев

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал и поставил в Московский городской аэроклуб ДОСААФ России уникальные детские парашюты "Юниор". Об этом в субботу сообщили в пресс-службе компании.

"Ивановский парашютный завод "Полет" холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" поставил Московскому городскому аэроклубу ДОСААФ России "Волосово" учебно-тренировочные парашюты системы "Юниор", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, парашюты будут задействованы для обучения ребят, входящих в ряды детско-юношеского движения "Юнармия".

"Система проста в управлении, парашют открывается автоматически", - отмечают в "Технодинамике". Как уточнили в компании, парашют "Юниор" специально адаптирован для начинающих юных парашютистов и весит не более 12 килограммов.

"Для нас важно, что парашюты "Юниор" надежны, просты в эксплуатации и обладают большим ресурсом", - приводят в холдинге слова директора Московского городского аэроклуба ДОСААФ Сусанны Фириджановой.

Холдинг "Технодинамика" входит в состав госкорпорации "Ростех" и специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов, а также изготовлении деталей и агрегатов для нефтяной, газовой промышленности, автомобилестроения, транспорта и энергетики. Включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране.