Свыше 350 аппаратов ИВЛ направила Москва в регионы в период пандемии

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Москва предоставила субъектам РФ в период пандемии более 350 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), более 450 тысяч экземпляров лекарственных препаратов и более шести тысяч медицинских кроватей. Об этом сообщил в субботу руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков в эфире телеканала "Россия-24" .

"В период пандемии Москва направила в регионы более 350 аппаратов ИВЛ, более 450 тысяч экземпляров лекарственных препаратов, более шести тысяч медицинских кроватей", - сказал он.

По словам Сучкова, более десяти тысяч жителей регионов получают высококвалифицированную медицинскую помощь в стационарах столицы.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 180 454 случая заражения, выздоровели 4 782 183 человека, умерли 125 674. В Москве было выявлено 1 220 312 случая, выздоровели 1 087 975 человек, умерли 20 771. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.