Флаги и праздничные плакаты украсили Москву в честь Дня России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. флагов и 700 праздничных тематических плакатов появилось в Москве в честь Дня России. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Более 1,2 тыс. флагов установлены на восьми мостах - Новоарбатском, Большом Москворецком, Большом Устьинском, Крымском, Большом Краснохолмском, мосту Победы, а также на 1-м и 2-м Минских путепроводах. На фасаде Государственной думы со стороны улицы Охотный ряд размещены декоративное панно и 18 флаговых конструкций", - сказал Бирюков.

Он отметил, что на остановочных павильонах, киосках и афишных стендах установлено более 700 праздничных тематических плакатов. Также подготовлен поздравительный видеоролик, который в субботу будет транслироваться на 75 цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате, здании Центрального телеграфа.

По словам заммэра, архитектурно-художественная подсветка столичных зданий 12 июня будет работать в праздничном режиме.

День России - государственный праздник. До 2002 года он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, ее подписали в 1990 году. С 1992-го праздник отмечается 12 июня.