Собянин поздравил москвичей с Днем России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем России и пожелал всем новых успехов и крепкого здоровья. Текст телеграммы размещен на официальном сайте мэра столицы.

Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

Ликбез к празднику, которому мы обязаны длинными июньскими выходными Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

"Этот праздник проникнут гордостью за многовековую российскую государственность. <...> И сегодня столица задает стандарты, делится опытом, приходит на помощь. В основе достижений Москвы лежит труд и талант москвичей, любящих свой город и свою страну. Вместе нам по плечу самые сложные задачи. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в работе и жизни", - приводятся слова Собянина.

День России - государственный праздник. До 2002 года он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, ее подписали в 1990 году. С 1992-го праздник отмечается 12 июня.

В декларации были утверждены равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и необходимость существенного расширения прав регионов. В 2002 году, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс Российской Федерации, праздник получил официальное название - День России.