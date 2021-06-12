Городские службы в Москве работают в усиленном режиме в праздничные дни

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Городские службы будут работать в усиленном режиме в праздничные дни с 12 по 14 июня включительно. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - сказал Бирюков.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

Заместитель мэра добавил, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

"В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", - подчеркнул Бирюков.