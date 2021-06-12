На московском транспорте все контролеры будут следить за соблюдением перчаточного режима

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Власти Москвы решили усилить контроль масочного и перчаточного режима на транспорте из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Теперь на рейды будут выходить 100% штата контролеров. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Ситуация с вирусом в городе становится все более тревожной. Эта неделя выходных нужна в первую очередь для того, чтобы избежать перегрузки больниц. Поэтому, пожалуйста, не ездите по городу без крайней необходимости. Обязательно носите маску и перчатки. Берегите себя и окружающих. Это сейчас действительно очень важно. Мы усилим контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима - для этого выйдет 100% штата контролеров", - говорится в сообщении.

В департаменте транспорта подчеркнули, что каршеринг, такси, прокат велосипедов и электросамокатов будут работать. Тем не менее, убедительно просим совершать поездки только в случае крайней необходимости, отметили в столичной мэрии.