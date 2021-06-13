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Среди вакцинировавшихся москвичей будут еженедельно разыгрывать пять машин

Стоимость автомобиля составит около 1 млн рублей
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Москвичи, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19 с 14 июня по 11 июля, смогут выиграть автомобиль. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно 1 млн рублей", - написал мэр в своем блоге.

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Он уточнил, что информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала "Москва 24". Средства для реализации дополнительной программы стимулирования вакцинации предоставили компании-партнеры, среди которых "Сбер", "Лукойл", "Мегафон", "Роснефть", РЖД, "Северсталь", ВТБ и ряд других.

Накануне в Москве были установлены "длинные выходные" с 12 по 20 июня. "Если в ближайшие дни мы с вами проявим ответственность и дисциплину, то нам удастся прервать большинство цепочек заражения коронавирусом и снизить темпы распространения заболевания. Но это лишь временное решение. Чтобы избежать новых ограничений и добиться устойчивого улучшения ситуации, необходимо существенно ускорить вакцинацию от COVID-19", - прокомментировал Собянин.

Мэр также напомнил, что в столице уже работает программа поощрений для москвичей старше 60 лет, которые сделали прививку.

"Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто привьется, несоизмерим ни с какой машиной - это собственное здоровье и душевное спокойствие. Добавлю, что сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V". Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю", - заключил Собянин.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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