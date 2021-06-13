Сотрудники федеральных учреждений культуры Москвы частично перейдут на удаленку

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Работники федеральных учреждений культуры Москвы частично перейдут на удаленный формат работы. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"В соответствии с решением столичных властей Минкультуры России издало приказ о переводе с 13 июня работников старше 65 лет подведомственных учреждений, расположенных в Москве, а также граждан имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы, на дистанционный режим работы", - сказано в сообщении.

Согласно приказу, на удаленный формат должны перейти не менее 30% сотрудников, за исключением специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу учреждений. На период с 15 по 19 июня также устанавливается "режим работы выходного дня" для федеральных музеев, музеев-заповедников, библиотек, театров, концертных залов, филармоний, а также организаций, осуществляющих выставочную деятельность и публичную демонстрацию фильмов.

Федеральным учреждениям культуры также рекомендовано усилить профилактические меры, направленные на недопущение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.