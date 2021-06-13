Главврач больницы №52 в Москве призвала вакцинироваться, чтобы избежать локдауна

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве сложная, по сравнению с началом пандемии на сегодняшний день заражаются и умирают больше людей. Об этом ТАСС сообщила главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, добавив, что для избежания локдауна необходимо вакцинироваться и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

"На днях число новых случаев коронавирусной инфекции достигло уровня декабря 2020 и уже превысило его <...> Что изменилось за год? Сейчас заболевают и погибают в сутки еще больше людей, чем в начале эпидемии. Но люди не сидят дома - теперь открыты парки и рестораны, проходят концерты и мероприятия, однако все еще действует масочный режим, и мы также просим людей дистанцироваться друг от друга во избежание возможной передачи вируса", - сказала Лысенко.

Она отметила, что московские стационары, которые получили небольшую передышку весной, вновь вынуждены разворачивать дополнительные инфекционные койки - уже готовятся принять пациентов с COVID-19 еще несколько крупных больниц. "В ситуации, которая все больше начинает напоминать нам, врачам, март-апрель прошлого года, совершенно не хочется думать о том, что для сдерживания эпидемии придется вводить новые ограничения. Год назад эти меры помогли системе здравоохранения справиться с потоком больных, но мы все помним, как тяжело дались москвичам месяцы изоляции от близких, коллег и друзей", - подчеркнула врач.

По ее словам, несмотря на то, что в России имеются четыре зарегистрированные вакцины, большинство людей не принимают ни один из предложенных вариантов защиты от вируса. Тем самым они "продлевают жизнь с возможными ограничениями, которая никому не нравится и все от нее устали".

"Пациенты болеют тяжелее, нежели раньше, и это даже не группы риска, а молодые люди, не успевшие нажить сопутствующих возрасту болезней. Каждый новый подъем заболеваемости требует дополнительных усилий для спасения пациентов с ковидом. Поэтому отнеситесь правильно к предоставленной возможности прервать цепочку передачи вируса. Мы должны не допустить нового локдауна", - призвала Лысенко.

Новые ограничения

Главврач больницы № 52 напомнила, что мэр Москвы подписал указ о введении в городе нерабочих дней с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Выходные, начавшиеся 12 июня, продлятся до конца следующей недели. "Многие воспринимают это как возможность разнообразить свой досуг. Но нет, не для этого даны эти выходные. Это время, когда нужно минимизировать все контакты, ограничить их узким семейным кругом - пожить на даче, у кого она есть, или побыть дома, не ездить в офис, перейти на удаленку. А еще это дни, в которые нужно пойти в поликлинику и сделать прививку от коронавируса, если вы еще этого не сделали, и защитить от смертельной опасности себя и многих людей вокруг себя", - добавила Лысенко.

Она уточнила, что прививку можно сделать в любом удобном для жителей месте, пунктов вакцинации сейчас огромное количество - город сделал вакцинацию максимально доступной и комфортной.