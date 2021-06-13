MMD могут оштрафовать на 1 млн рублей из-за концерта HAMMALI & NAVAI

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Заведению Music Media Dome (MMD) грозит штраф до 1 млн рублей либо закрытие на 90 дней за нарушения антикоронавирусных мер на концерте дуэта HAMMALI & NAVAI. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Дмитрий Воронков.

"12 июня сотрудниками Роспотребнадзора и ОАТИ было проведено обследование концертной площадки Music media Dome на шоссе Энтузиастов во время концерта артистов HAMMALI & NAVAI. В ходе обследования было установлено несоблюдение перчаточно-масочного режима зрителями. Также было были выявлены нарушения соблюдения требований социального дистанцирования - превышена допустимая заполняемость зала в 50%", - сказал Воронков.

Он пояснил, что заведению за данные нарушения грозит крупный штраф либо приостановление деятельности. "Штраф за такие нарушения может составить до 1 млн рублей, либо деятельность заведения могут приостановить на 90 дней по решению суда", - сказал Воронков.

Как прокомментировал ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг, проверки на предмет соблюдения антикоронавирусных мер на концертных площадках, в ночных клубах и заведениях общественного питания в столице продолжатся.

"Зрителям концертов необходимо соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование, организаторы же в свою очередь должны обеспечивать для гостей своих мероприятий возможность оставаться в безопасности. Просим всех отнестись к таким требованиям со всей серьезностью", - сказал Немерюк.

Он напомнил, что с 13 по 20 июня в городе запрещается обслуживание посетителей в ночное время - с 23:00 мск до 06:00 мск, за исключением обслуживания навынос. "Такие ограничения - это вынужденная мера из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве, особого роста заболеваемости среди молодежи", - пояснил Немерюк.