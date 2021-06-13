Строительная отрасль Москвы перевела на удаленную работу сотрудников старше 65 лет

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Строительный комплекс Москвы соблюдает санитарные нормы и готов к работе в условиях введения ограничительных мер по коронавирусу. Сотрудники старше 65 лет и специалисты, находящиеся в группе риска по состоянию здоровья, переведены на удаленную работу, сообщил в воскресенье заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

"Мы уже имеем опыт работы в условиях пандемии, здоровье и безопасность людей являются нашими безусловными приоритетами. Поэтому в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина строительный комплекс в первую очередь перевел на удаленную работу сотрудников старше 65 лет и специалистов, находящихся в группе повышенного риска по состоянию здоровья", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что свою работу продолжат подразделения, отвечающие за важные технологические процессы.

"Строительство объектов городского заказа с непрерывным технологическим циклом будет продолжено. К таким относится в том числе объекты метро. Но хочу подчеркнуть, что эпидемиологическая ситуация на столичных стройках находится под особым контролем: специалисты Мосгосстройнадзора каждый день проверяют стройплощадки", - добавил Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для остановки роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице нерабочие дни продлеваются с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников.