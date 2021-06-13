На северо-западе Москвы погиб ребенок, попав под винт катера

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Малолетний мальчик погиб, упав с катера в Москву-реку и попав под винт. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 12:10 мск во время движения маломерного судна в акватории Москвы-реки малолетний мальчик выпал за борт, в результате чего был травмирован винтами катера", - сказала Марковская.

Следователи проводят проверку. Они работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства гибели ребенка.

Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, шестилетний ребенок упал за борт катера в районе 67 км МКАД под мостом вблизи концертного зала "Крокус Сити Холл". Он был доставлен на поисково-спасательную станцию, однако от полученных травм погиб. "Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. На место происшествия выехал заместитель прокурора Николай Грязнов", - добавила Короткова.