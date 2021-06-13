В Москве в административном здании произошел пожар

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пожар возник на севере Москвы в административном здании, где находится ночной клуб с караоке. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"В административном здании в Керамическом проезде, 8а начался пожар. Внутри строения расположены ночной клуб с караоке. На месте наблюдается открытое горение с окон первого и второго этажей, из здания идет черный дым", - сказал собеседник агентства, добавив, что открытое горение наблюдается с первого по третий этажи, а также в чердачном помещении. Из пристроенного к горящему зданию автосервиса и склада эвакуируют горюче-смазочные материалы, в 5 м находится ангар.

"На место следует пожарный поезд", - добавил источник. Туда также запросили отряды ГИБДД для регулирования движения.

Информация о пожаре поступила в 18:02 мск. Рядом со зданием находится железнодорожная станция Бескудниково Савеловского направления. Согласно данным открытых источников, по указанному адресу находится ночной клуб Terem.

"Силы и средства будут направлены на недопущение распространения огня", - добавил источник.

Позже он сообщил о частичном обрушении в автосервисе и складе. Информация о пострадавших не поступала. По данным источника, из автосервиса эвакуирован один автомобиль. До прибытия пожарных помещение покинули три человека - работники автосервиса.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России уточнили, что площадь возгорания составляет 200 кв. м. "Происходит возгорание в трехэтажном кирпичном здании. Площадь пожара 200 кв. м", - сказал собеседник агентства, добавив, что подразделения работают на месте с соблюдением техники безопасности. "Сведений о пострадавших не поступало", - добавили в главке.

Возгорание в здании и в пристройках удалось локализовать в 19:06.

В новость были внесены изменения (19:21) - добавлена информация о локализации пожара