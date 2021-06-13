Более 40 кафе проверили в Москве на соблюдение санитарных норм

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Москве проверили в воскресенье более 40 предприятий общественного питания на соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий. На 13 объектах обнаружили нарушения, об этом сообщается на сайте управления.

"13 июня 2021 года специалистами территориальных отделов управления Роспотребнадзора по г. Москве в административных округах с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий были проведены мониторинговые обследования стационарных предприятий общественного питания, летних кафе и веранд. Всего проверено 41 предприятие общественного питания и при них летние кафе и веранды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противоэпидемические мероприятия, направленные на профилактику распространения коронавируса, не выполнялись на 13 объектах. Согласно данным на сайте, в основном в кафе и ресторанах отсутствовала социальная разметка, не был обеспечен контроль за соблюдением посетителями социальной дистанции и наличием у граждан средств индивидуальной защиты. Кроме того, на некоторых предприятиях общественного питания сотрудники работали со спущенной маской или без перчаток. Среди нарушений также отмечается отсутствие информации о проведении тестирования персонала на COVID-19 и о количестве лиц, переболевших либо вакцинированных от инфекции.

"По фактам установленных нарушений обязательных требований составлено 13 протоколов об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе за грубые многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований - один протокол о временном запрете деятельности, и помещение кафе на улице Веласкеса в поселении Сосенское было опечатано до решения суда", - говорится в материале.

Также сообщается, что 12 и 13 июня на предмет соблюдения противоэпидемических требований проверили 334 объекта, включая объекты торговли, общественного питания, транспорта, проведения массовых мероприятий. Нарушения установлены на 71 объекте.

"Во всех случаях возбуждены дела об административном правонарушении, на составление протоколов об административном правонарушении вызван 71 нарушитель: юридические, должностные лица и индивидуальные предприниматели. В связи с грубыми многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований помещения пяти объектов общественного питания были опечатаны", - отмечается в тексте.