Московская канатная дорога будет работать до 20 июня по графику выходного дня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Московская канатная дорога продолжит работать с 14 по 20 июня по графику и тарифам выходного дня. Об этом сообщается в Instagram канатной дороги в воскресенье.

"Вплоть до 20 июня канатная дорога будет работать по графику и тарифам выходного дня - с 10:00 до 23:00 (20 июня - с 10:00 до 22:00)", - говорится в сообщении.

На странице уточняется, что все посетители обязаны иметь маски, перчатки и соблюдать дистанцию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для остановки роста коронавирусной заболеваемости в столице нерабочие дни продлеваются с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Московским ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, боулингу, дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 с 13 по 20 июня, за исключением обслуживания навынос. Также с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, не будут работать "объекты отдыха и развлечений" в городских парках и на природных территориях. Это коснется аттракционов, пунктов проката, детских и спортивных площадок.