Участниками пробного этапа Всероссийской олимпиады стали 235 тыс. школьников Москвы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Около 235 тыс. учащихся из 550 школ Москвы приняли участие в пробном этапе Всероссийской олимпиады школьников, состязания прошли в онлайн-формате с 13 апреля по 25 мая. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"В столице подвели итоги пробного этапа Всероссийской олимпиады школьников. По его результатам похвальные грамоты получат более 130 тыс. ребят. Соревнование проходило онлайн с 13 апреля по 25 мая. В нем приняли участие 235 тыс. учащихся из 550 столичных школ", - говорится в сообщении.

Состязания по 24 предметам проводились для учащихся 4-10-х классов. Однако по русскому языку и математике они проходили среди учеников 3-10-х классов, по искусству (МХК), физике и экономике - 6-10-х классов, а по химии - 7-10-х классов.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, в этом году рекордное количество детей приняли участие в пробном этапе олимпиады по трем и более предметам - это свыше 57 тыс. человек. "Кроме того, стоит отметить, что многие школьники благодаря пробному этапу впервые приняли участие во всероссийской олимпиаде. В этом году более 51 тыс. учеников таким образом познакомились с соревнованием и заинтересовались им", - добавил он.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно для учеников 4-11-х классов. Состязания разделены на четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры финала могут без экзаменов поступить в российские вузы на специальности, соответствующие профилю олимпиады. Организатором пробного этапа олимпиады выступил Центр педагогического мастерства. Задания и решения можно посмотреть на странице соревнования.